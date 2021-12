Wynajęła dom. Nie może do niego wrócić, a zaległości przekroczyły 100 tys. zł

Iwona Głuchowska w 2016 roku wynajęła dom spółce reprezentowanej przez Macieja S., który okazał się pozbawionym prawa do wykonywania zawodu prawnikiem. Po pewnym czasie pieniądze za wynajem domu przestały wpływać, a zaległości przekroczyły 100 tysięcy zł. Mimo to, właścicielka nie może wejść do domu