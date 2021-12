Seria ckwliwych artykułów mająca przekonać do szczepień dzieci na portalach.

W ogólnopolskich mediach codziennie dodawane są propagandowe, ckliwe artykuły jak to dzieci w cierpieniach umierają na kowida. Cel jest jeden - przekonać opinie publiczna ze szczepienie dzieci na chorobę która praktycznie ich nie dotyczy to wspaniała sprawa. Pytanie kto za to płaci?