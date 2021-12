Zamek w Rydzynie wstrzymuje działalność. Wykończyła go podwyżka za gaz.

30 tysięcy złotych – na tyle opiewał listopadowy rachunek za ogrzewanie zamku w Rydzynie (woj. wielkopolskie). (...) "Przy identycznym zużyciu przed rokiem zapłacilibyśmy ok. 12.000 zł. To już wtedy była to dla nas duża kwota i zazwyczaj prosiliśmy o jej rozłożenie na raty."