W #ue za zakupy na #allegro może ci wjechać o 6 rano #policja z nakazem

Gdzieś pod koniec zeszłego roku znalazłem na reddicie recepturę na paliwo rakietowe do rakiet modelarskich - pomyślałem, że w czasach kwarantanny to może być fajne hobby więc poszukałem składników na allegro i że miałem akurat z dwie stówy na zbyciu to zamówiłem sobie. Rok jakoś...