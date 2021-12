Pomocy w znalezieniu sprawcy wypadku i ucieczki Czarne Porsche Panamera -Wrocław

Prośba o POMOC w znalezieniu sprawcy wypadku. Cześć, wiem że w Wykopie siła i teraz na mnie wypadło aby zwrócić się do was o pomoc. w Środę 29/12 o godzinie 13:00 miałem wypadek. Wjechał we mnie i uderzył w bok czarne Porsche Panamera. Uciekł, nawet się nie przedstawiając.