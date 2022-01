Kiedyś to było kino domowe - rzutnik kliszowy ANIA - kto to miał?

Kiedyś to było kino domowe - chodzi o rzutnik ANIA - wiele osób go miało i być może je wspomina. Ania odtwarzała klisze obrazkowe z różnymi przygodami. Jednak jeśli pamiętacie Anię - to pamiętacie pewnie też, że była bardzo gorąca :-)