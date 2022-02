Dyrektor Wykonawczy FDA: “Biden wants to inoculate as many people as possible”

Project Vertias ponownie z ukrytą kamerą u wysoko postawionego pracownika, tym razem dyrektor wykonawczy FDA Christopher Cole: “You’ll have to get an annual shot”, “Biden wants to inoculate as many people as possible”, zapytany o szczepienia dzieci: "They're[FDA] not going to not approve it”.