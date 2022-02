WYKOP EFEKT! Petycja do Valve i Gabe'a Newell'a o wylaczenie steam w Rosji.

Wykop efekt! Petycja do Valve i Gabe'a Newell'a o wylaczenie steama w rosji. gaben@valvesoftware.com Jest to oficjalny email gabe'a newella, stworzmy petycje, reddit i lecimy z koksem. Po apple pay i google pay czas i na to.