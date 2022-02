Anonymous do Putina: to tylko początek, poczujesz gniew hakerów także z Rosji

- To tylko początek. Niebawem poczujesz pełen gniew hakerów z całego świata, z których część prawdopodobnie przebywa w twoim kraju . To wojna, której nie możesz wygrać - stwierdzono w nagraniu kolektywu Anonymous skierowanym do Władimira Putina