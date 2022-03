Morawiecki: Wielu samorządowców, także z PO, prosiło o włączenie tego przepisu

"Przepis o bezkarności urzędniczej jest normalnym przepisem, który obowiązuje w wielu krajach Europy Zachodniej; daje on możliwość działania urzędnikom i funkcjonariuszom" - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. "Nie ma on nic wspólnego z jakimkolwiek działaniem o charakterze korupcyjnym"