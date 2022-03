Legendarny snajper "Wali" ruszył na wojnę z Rosjanami

Jeden z najsłynniejszych snajperów na świecie, Kanadyjczyk posługujący się pseudonimem „Wali”, dołączył do Legionu Międzynarodowego walczącego z rosyjskimi agresorami. W rozmowie przyznał, że zmobilizowały go słowa prezydenta Ukrainy i nagrania przedstawiające uchodźców uciekających do Polski.