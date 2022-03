Finansowanie uchodźców bez unijnej odpowiedzi. No kto by się spodziewał xD

Bruksela nie zamierza dawać dodatkowych pieniędzy na uchodźców z Ukrainy. Do całej UE przybyło do tej pory 2 mln Ukraińców (1.1 mln do Polski). W 12 dni napłynęła taka fala uchodźców, jak w sumie całym 2015 i 2016 r! A 2015 r. został przecież zapamiętany jako czas wielkiego kryzysu migracyjnego.