Porównał Straż Graniczną do SS. Jest akt oskarżenia wobec dzbana z TOK FM

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi TOK FM Piotrowi Maślakowi. Oskarżony jest on o zniesławienie w połowie sierpnia ubiegłego roku funkcjonariuszy Straży Granicznej, których porównał do SS - niemieckiej policji z okresu III Rzeszy.