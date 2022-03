Żadne sankcje nie wzbudziły takiego kwiku jak zamknięcie Maków

Jeżeli szukacie wiarygodnego źródła co do tego, które firmy odeszły z rynku rosyjskiego lub ograniczyły na nim działanie to informuję, że sami Rosjanie zrobili taką listę. Po co? Podobno po to żeby pamiętać, gdzie mają nie kupować po tym jak te wszystkie firmy na kolanach do nich wrócą.