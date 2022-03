Szef ukraińskiego CBA oficjalnie pochwalił Szojgu za utrzymywanie korupcji

To nie żarty. Szef ukraińskiej Narodowej Agencji Zapobiegania Korupcji napisał oficjalny list do Szojgu, w którym pochwalił go za utrzymywanie wysokiego poziomu korupcji w rosyjskiej armii. Wymienił np. opancerzanie czołgów opakowaniami do jajek czy kamizelki "kuloodporne" z kartonu.