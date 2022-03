Sieć Auchan zapłaciła w Polsce podatek tylko 0,004 proc. przychodów z 51 mld zł

Sieć Auchan w latach 2015-2019:przychody, które przekraczają 51 mld zł, a odprowadziła zaledwie 1,8 mln zł podatku dochodowego, to tylko 0,004 proc. przychodów sieci. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby sponsorował im to polski podatnik - prezes ZPP C. Kaźmierczak.