Gazeta Wyborcza szczuje Polaków i Ukraińców na siebie

GW wyciągnęła jakiś incydent z 2018 (wyglądający jak ruska prowokacja, patrz pisownia "Ń"), żeby udowodnić, że Polacy są ksenofobami i rasistami. To co, że 80% społeczeństwa włączyło się w pomoc dla uchodźców, kłamać i szczuć trzeba, bo jak to tak Polak ma być szanowany na Świecie?