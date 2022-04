Dziś w Warszawie zawyją syreny. To decyzja... wojewody z PiS

PiSowcy zaczęli atakować władze Stolicy za to, dziś zawyją syreny. Zarzucali Trzaskowskiemu hipokryzję, a na wykopie znalezisko na głównej z płomieniem. No i się okazuje, że syreny to decyzja - a jakże - wojewody z PiS.