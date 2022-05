Terlikowski: wywiad papieża jest "dramatyczny"

Wywiad papieża dla "Corriere della Sera" jest dramatyczny - pisze Tomasz Terlikowski. "Franciszek mówi, że chce jechać do Moskwy, by spotkać się z Putinem, ale nie pojedzie do Kijowa, by spotkać się z jego ofiarami. Papież za powód agresji uznaje "być może szczekanie NATO pod drzwiami Rosji".