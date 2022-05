Najnowsze rosyjskie czołgi T-90M niszczone na froncie w Ukrainie

Podczas wojny na Ukrainie wiele mówiło się o tym, że Rosjanie wysyłają głównie przestarzały sprzęt do walki. Jak się okazuje, nie jest to prawdą, a udowadnia to pojawienie się na froncie najnowszego produkowanego seryjnie czołgu – T-90M. Odkryto ten fakt po tym, jak zidentyfikowano wrak maszyny.