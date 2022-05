Ukraińcy porzucają język rosyjski. "Opanowało mnie obrzydzenie"

Rosyjskojęzyczni Ukraińcy masowo rezygnują z posługiwania się swoim językiem. Wszystko to za sprawą wojny w Ukrainie, która wybuchła 24 lutego. - W tym języku padł rozkaz ataku na moje miasto. Odkąd to sobie uświadomiłam, rosyjski stał się dla mnie nie do zniesienia - mówiła młoda...