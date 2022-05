"Żeby coś się realnie zmieniło, Rosja musiałaby doznać totalnej klęski"....

- Nawet jeśli Władimir Putin umrze na jedną z wielu domniemanych chorób opisywanych przez zachodnie media, to Rosja się nie uspokoi. Bo to nie kraj Putina. To kraj służb bezpieczeństwa, które mają nad nim totalną kontrolę - mówi Jurij Fielsztinski, który opisał dojście ludzi byłego KGB do władzy.