Reuters: Wenezuelska ropa popłynie do Europy

USA częściowo zniosły sankcje na wenezuelską ropę, pod warunkiem że trafi ona do Europy i nie zostanie nikomu odsprzedana. Pozwoli to częściowo zastąpić rosyjską ropę, choć wolumen jest na razie zbyt mały by przyczynić się do spadku cen. Jednak prowadzone są dalsze negocjacje z reżimem Maduro.