Technika wydobywania torfu

Miękki torf jest cięty na kawałki za pomocą narzędzia zwanego "tairsgear" - ze staronordyjskiego torfskeri, torf + skera (“to cut”) . Jest to długa drewniana rączka z ostrzem na końcu. Torf pozostawia się do wyschnięcia na okres do 2 tygodni i po tym czasie nadaje się do palenia.