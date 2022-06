Spada przepływ gazu przez Nord Stream. A Scholz ciągle nie może w to uwierzyć…

Kanclerz Olaf Scholz stwierdził, że spadek dostaw gazu z Rosji do Niemiec "to może być przypadek, ale nie musi". Jak widać rządzący Niemcami ciągle nie mogą uwierzyć, ze Rosjanie to są ci źli i mają ich w głębokim poważaniu…