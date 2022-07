Duma udziela pierwszej zgody na wprowadzenie w Rosji gospodarki wojennej

Członkowie Dumy wyrazili wstępną zgodę na dwa projekty ustaw, które upoważnią rząd do zobowiązania przedsiębiorstw do dostarczania wojsku towarów, a ich pracowników do pracy w nadgodzinach w celu wsparcia inwazji rosji na Ukrainę. Jak na "operację specjalną", ustawy mocno "wojenne".