KE zezwala na tranzyt sankcjonowanych towarów z i do Kaliningradu

Komisja Europejska dogadała się z Putinem. Zezwala na transport kolejowy niektórych towarów objętych sankcjami do i z obwodu kaliningradzkiego przez terytorium UE. UE wezwała Litwę do natychmiastowego odblokowania tranzytu drogą kolejową z i do Kaliningradu.