Kraszewski: Jeśli Polska kupi HIMARS'y, Rosji zostanie tylko uderzenie atomowe.

Sieją prawdziwy popłoch na tyłach Rosjan i zadają im spore straty. Można je przewozić w wagonach kolejowych lub na tirach. "Jeżeli polskie wojsko zrealizuje swoje zapowiedzi co do zakupu kilkuset takich wyrzutni, to Rosjanom w razie ataku na Polskę pozostawałoby tylko uderzenie atomowe"