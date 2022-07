Na spotkanie z mieszkańcami Turowa nie wpuszczono mieszkańców Turowa

Na zorganizowane przez PiS spotkanie z mieszkańcami Turowa nie wpuszczono mieszkańców Turowa. Czyli te spotkania PiS w terenie to taki cyrk podróżujący z własną menażerią i widownią. Ponieważ płacimy za to my, to aby wyszło taniej, mogliby kręcić w studiu telewizyjnym i zmieniać tylko nazwę miasta.