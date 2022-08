Marcelina została zgwałcona i wypchnięta z balkonu? Dramat 22-latki

22-letnia Marcelina trafiła do szpitala w Turcji w poważnym stanie, a jej bliscy rozpoczęli zbiórkę pieniędzy, by dziewczyna wróciła do Polski. Teraz na jaw wychodzą szokujące fakty. Zdaniem tureckich mediów, Polka miała zostać zgwałcona, a następnie celowo wypchnięta z balkonu na trzecim...