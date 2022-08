Erdogan w Polsce. Witał go... zastępca wojewody."To już nie kompromitacja, to…

Zmierzając na Ukrainę, Recep Erdogan na chwilę zatrzymał się w Polsce. Nie powitał go jednak ani przedstawiciel rządu, ani nawet wojewoda. Oburzenia sytuacją nie kryje publicysta Łukasz Warzecha. "To już nawet nie jest kompromitacja, to jest sabotaż"