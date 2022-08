Chce wprowadzić „edukację ekologiczną”. Od początku kadencji wykonała 190 lotów.

Posłanka Agnieszka Pomaska, która chce wprowadzić „edukację ekologiczną”, od początku trwania kadencji sejmu wykonała 190 lotów samolotem, za co kancelaria sejmu zapłaciła 112 125 zł. "latała od 12 XI 2019r. do 30 VI 2022r., co daje nam 941 dni. Z tego wynika, iż posłanka lata samolotem co 5 dni".