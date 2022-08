Aktywiści zniszczyli dystrybutory na 7 stacjach paliw w UK

Aktywiści zniszczyli dystrybutory na siedmiu stacjach paliw w Londynie. Nasuwa się pytanie po co? Jaki to miało sens? Przecież ci ekolodzy zdają sobie sprawę z tego, że zniszczony sprzęt zostanie zastąpiony nowym, a więc przyczynili się do powstania śmieci. Zdają sobie z tego sprawę, prawda?