2/3 Niemców jest wyraźnie niezadowolonych ze swojego rządu

Energetyka, emerytury: o ile na początku pandemii ponad połowa Niemców wierzyła w zdolność swojego państwa do działania, to obecnie to zaufanie coraz bardziej się kruszy. Wg Niemieckiego Związku Urzędników Służby Cywilnej tylko 29% respondentów uważa, że państwo jest zdolne wypełniania swoich zadań