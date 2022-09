Szmyhal: Jesteśmy gotowi wyeksportować 100 tys. ton węgla do Polski we wrześniu

Ukraina jest gotowa, by rozpatrzeć możliwość wprowadzenia kwot eksportowych węgla do Polski - oświadczył w sobotę ukraiński premier Denys Szmyhal. Jak dodał, mowa o eksporcie 100 tys. ton węgla we wrześniu.