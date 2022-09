Dynamika wzrostu cen hamowała, dopóki nie zaczęły działać wakacje kredytowe

Inflacja m/m do lipca spadała mimo wzrostu cen paliw (inflacja m/m wyniosła 0,5%), w ostatnich miesiącach zaczęła przyspieszać mimo spadku cen paliw. Tak oto we wrześniu mieliśmy najwyższy miesięczny wzrost cen od maja - 1,6%. To pokazuje jak PiS popsuł cały efekt podnoszenia stóp procentowych.