Otwarcie drogi ekspr. S5 z Nowych Marz do Bydgoszczy wraz z omówieniem całej S5

Dziś została otwarta do ruchu droga ekspresowa S5 z Nowych Marz na połączeniu S5 z Autostradą A1 do Bydgoszczy. Dzięki temu odcinkowi od dziś można jechać Autostradami lub drogami ekspresowymi z Gdańska przez Bydgoszcz, Poznań do Wrocławia.