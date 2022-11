Połowa mężczyzn w wieku 18-30 w Polsce jest samotnych. Brakuje wolnych kobiet.

Według ostatniego spisu powszechnego w Polsce 5,2 mln mężczyzn i tylko 4,1 mln kobiet jest wolnego stanu cywilnego. Nadwyżka mężczyzn ponad milion. To oczywiście tylko stan cywilny. Według sondażu GW niemal co drugi mężczyzna 18-30 jest samotny, podczas gdy tylko co piąta kobieta jest jeszcze wolna.