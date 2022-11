Hiszpania. Rosyjski żołnierz prosi o azyl i obiecuje sensacyjne zeznania

Jak pisze Guardian, Nikita Czybrin służył w 64. Brygadzie Strzelców Motorowych, jednostce oskarżonej o popełnienie zbrodni wojennych w pobliżu Kijowa w marcu. – Nie mam nic do ukrycia. To jest zbrodnicza wojna, którą rozpoczęła Rosja. Chcę zrobić wszystko, co mogę, aby ją zakończyć – zaznaczył.