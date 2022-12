Afera po finale MŚ w Katarze. Złamane procedury FIFA. "Co on tam robił?"

Turecki kucharz-celebryta Salt Bae po finale mistrzostw świata robił sobie na murawie Lusail Stadium zdjęcia z argentyńskimi piłkarzami i pucharem świata, który miał nawet w rękach. Problem w tym, że na to wszystko nie pozwalają procedury FIFA. 'Co on tam robił?' - pytają dziennikarze.