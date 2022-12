Moim zdaniem Obajtek celowo zawyża ceny paliwa marżami

Obajtek mówi, że kiedy VAT na paliwo z 8% skoczy do 23% to Polacy tego nie odczują, bo Orlen „dołoży wszelkich starań by ceny właściwie nie wzrosły”.Jest na tyle bezczelny, i wprost przyznaje się do obecnego zawyżania cen marżami, skoro za chwilę zrównoważy podwyżkę Vat