Ekonomista punktuje Orlen: przepłacaliśmy 700zł na tonie

"Cuda na Orlenie Dziś hurtowy ceny 95, 98 i ON na Orlenie potaniały z dnia na dzień o 12% A złoty i ropa bez zmian Jutro VAT na paliwo rośnie z 8% na 23% I jak dziś obniżą, a jutro dodadzą VAT to wyjdzie na to samo Kierowcy przepłacali 700 zł na tonie?"