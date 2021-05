Morawiecki: ”Bogaci korzystają z dróg i szkół, a nie łożą na to...

Założyliście, że krezusami są ludzie zarabiający 10 tys. brutto. A to ludzie którzy zdobyli wykształcenie, ciężko pracują. I wychodzi na to, że jak ktoś stara się więcej zarobić to będzie musiał więcej zapłacić państwu. I będzie miał żal, że musi płacić na tych, którzy nie płacą ani grosza podatku