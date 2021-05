Białoruś: Trwa zwalczanie niezależnych mediów. Służby weszły do redakcji TUT.by

Przedstawiciele białoruskiego Departamentu Śledztw Finansowych (DFR) weszli we wtorek do redakcji portalu TUT.by – informuje redakcja tego największego niezależnego medium na Białorusi. Funkcjonariusze mieli również przyjść do mieszkań redaktor naczelnej i innych pracowników.