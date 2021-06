Kwantowa teleportacja. Co już udało nam się osiągnąć?

W mediach i świecie nauki w ostatnich latach dużo mówi się o kwantowej teleportacji. Co to takiego jest? Do czego może się przydać? Czy fizycy faktycznie ją osiągnęli? Przyjrzyjmy się najważniejszym faktom o kwantowej teleportacji.