Mieszkańcy Krakowa bronią parku przed "rewitalizacją" za 16 mln PLN

Urząd miasta planuje wydać ok. 16 mln złotych na tzw. rewitalizację parku Bednarskiego. Mieszkańcy boją się, że to zmieni jego niepowtarzalny charakter. Chcą, by pozostawić park taki jak jest, zagospodarowany przez naturę. Remont ograniczyć do rzeczy niezbędnych: ławek, alejek i toalet.