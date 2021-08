Symboliczna kara dla posła-milionera za brak oświadczenia majątkowego

Prezydium Sejmu nałożyło karę nagany na posła Łukasza Mejzę, który nie złożył wymaganego prawem oświadczenia majątkowego - dowiedział się tvn24.pl. - Gdyby to był poseł opozycji, to domyślam się, że już byłoby gotowe zawiadomienie do prokuratury - komentuje wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.