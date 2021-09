Czarnek: Kościół w Polsce podlega brutalnemu atakowi

W wielu częściach Europy Kościoła już nie ma. W Polsce on jest, dlatego podlega brutalnemu atakowi i musimy go bronić. Jest to atak, który ma na celu dechrystianizację Polski. Jak otworzycie media, codziennie macie państwo jakieś obrzydliwy hejt na Kościół, na księży, na duchowieństwo.