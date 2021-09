Senyszyn: Jedni mają Kościół toruński, drudzy mieli łagiewnicki

Politycy PO jeździli do kard. Dziwisza do Łagiewnik, PiS jeździ do Rydzyka do Torunia. PO miała więc Kościół łagiewnicki, a PiS ma toruński. Kościół panoszy się w Polsce. Opiłować należy instytucję, nie ludzi. Kościół to nie jest zbiór wiernych, ja się ludziom wmawia, ale qusi-mafijna instytucja.