Ekonomista o budżecie 2022: "Zadłużenie poza kontrolą rośnie trzy razy szybciej"

Dr Sławomir Dudek: "Skala nieprzejrzystości rośnie w geometrycznym tempie. Zadłużenie poza kontrolą parlamentu rośnie trzy razy szybciej niż to, które jest pod kontrolą parlamentu. Zawsze były zakusy, by wykorzystywać nieprzejrzystość budżetu państwa. To jest termin, który pochodzi z PRL-u".